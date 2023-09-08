Rusya'nın endişeyle takip ettiklerini duyurduğu 11-20 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Ermenistan-ABD ortak tatbikatına ilişkin ABD Büyükelçiliği yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Erivan yönetimi ile uzun bir süredir ortaklık yapıldığına dikkat çekilerek askeri tatbikatların geçmişte de yapıldığı bilgisine yer verildi. Öte yandan NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger de ABD'ye çağrıda bulunarak Ermenistan'ın NATO'ya alınmasını istedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte Rusya ile ilgili Moskova yönetimini kızdıracak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgalden kurtarmıyla ilgili Rusya'yı suçlayan Paşinyan Moskova'nın Ermenistan'ın güvenliğini koruyamadığı söyledi.

Paşinyan, güvenlik açısından yalnızca Rusya'ya bağlı olma politikasının stratejik bir hata olduğunu da belirtti.

Paşinyan'ın sözleri Moskova rahatsızlğa neden olurken Erivan yönetiminin 11-20 Eylül tarihlerinde ABD ile ortak tatbikat kararı alması ipleri daha da gerdi.

RUSYA TATBİKATA TEPKİ GÖSTERDİ: ENDİŞELİYİZ

Askeri tatbikat girişimine tepki gösteren Kremlin'den yapılan açıklamada, "Endişeliyiz, yakından izliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya "Ermenistan, Rusya'yı sıkıştırmak üzere Batı'nın bir aracı haline gelmemeli." uyarısında da bulundu.

ABD'den tepkilere cevap geldi: Uzun süredir işbirliği halindeyiz

Putin yönetiminden gelen itirazlara ABD'den cevap geldi.

Ermenistan'da bulunan ABD Büyükelçiliği, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında hazırlığı sağlamak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere bu tür eğitimlerin yapıldığına dikkat çekti.

"ERMENİSTAN, UZUN SÜREDİR ORTAĞIMIZ"

ABD elçiliği tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın uzun bir süredir ABD'nin ortağı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ermenistan, ABD'nin uzun süredir ortağıdır. Amerikan ve Ermeni askeri birlikleri, Ermenistan, ABD ve diğer ülkelerde ortak askeri tatbikatlara katıldı. Bu tür tatbikatlar 2003, 2006 ve 2008 yıllarında Ermenistan'da yapıldı."

DİKKAT ÇEKEN NATO ÇAĞRISI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Öte yandan NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger'den gerilimi daha da tırmandıracak açıklama geldi.

Erivan'ın NATO'ya katılmasını isteyen Fehlinger "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum." diyen Fehlinger, ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek "Ermenistan'ı koruyun." çağrısında bulundu.

BATI'NIN RUSYA'YA KARŞI SİLAHI: NATO

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik için başvuruda bulunmuştu.

İki ülkenin NATO girişimi gergin olan Rusya-Batı ilişkilerini daha da germişti.

Ermenistan'ın da askeri ittifaka alınma ihtimaline Moskova yönetiminin tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.