İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6648
  • EURO
    47,4211
  • ALTIN
    4411.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve Rusya arasında kritik temas! Trump: Büyük ilerleme sağlandı
Dünya

ABD ve Rusya arasında kritik temas! Trump: Büyük ilerleme sağlandı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, 'Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump'tan da ilgili sinyaller alındı.' dedi. Öte yandan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Trump ise Witkoff'un Putin ile çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
ABD ve Rusya arasında kritik temas! Trump: Büyük ilerleme sağlandı
ABONE OL

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin önemine değinen Uşakov, "Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında olası stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump'tan da ilgili sinyaller alındı." ifadelerini kullandı.

"WİTKOFF, TRUMP'A BİLGİ VERDİKTEN SONRA DAHA DETAYLI YORUM YAPABİLECEĞİZ"

Uşakov, Putin'in Ukrayna konusunda tam bilgiye sahip olduğunu söyleyerek, "Trump'a ise bu görüşme hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu nedenle görüşmeye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Witkoff, görüşme hakkında Trump'a bilgi verdikten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz." dedi.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos'a işaret etmişti. Rusya'nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

TRUMP: BÜYÜK İLERLEME SAĞLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bugün Moskova'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Başkan Trump açıklamasında, "Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

  • Kremlin Putin
  • Trump Witkoff
  • Ukrayna görüşmesi

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.