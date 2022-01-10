ABD ve Rusya arasında sürpriz temas

AA 10 Ocak 2022 Pazartesi 07:26 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 07:26

Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sherman ve Ryabkov'un 10 Ocak'ta Stratejik İstikrar Diyaloğu'nun (SSD) olağanüstü toplantısında her iki tarafın ele alacağı ikili konuları görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Yardımcısı görüşmede, ABD'nin uluslararası egemenlik ilkelerine, toprak bütünlüğüne ve egemen ulusların kendi ittifaklarını seçme özgürlüğüne bağlılığını vurguladı." ifadesine yer verildi.

Sherman'ın Rus mevkidaşına, "ABD'nin, diplomasi yoluyla gerçek bir ilerleme kaydetmekten memnuniyet duyacağını" ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD, SSD toplantısında Rusya ile bazı ikili meseleleri tartışacak ancak Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımız olmadan Avrupa güvenliğini tartışmayacak." bilgisi aktarıldı.

Bakan Yardımcısının, belirli konuların ise 12 Ocak'ta Brüksel'deki NATO-Rusya Konseyi ve 13 Ocak'ta Viyana'da yapılacak AGİT Daimi Konseyi toplantısına bırakılacağını belirttiği kaydedildi.

Görüşmede Sherman'a, Müşterek Operasyonlar Kurmay Başkanı Korgeneral James Mingus, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısına ise Savunma Bakan Yardımcısı Albay General Aleksandr Fomin eşlik etti.