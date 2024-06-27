ABD ve Rusya'dan Lübnan uyarısı: Güvenlik ortamı karışık, mümkünse gitmeyin

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Lübnan için güncel seyahat uyarısının incelenmesi çağrısı yapıldı. Lübnan'da "Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam ediyor ve hızla değişebiliyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına Lübnan'ın güneyine (İsrail sınırı) ve Lübnan-Suriye sınır hattına veya mülteci kamplarına gitmeme çağrısında bulunuldu.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov da "Rusya 24" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Rus vatandaşlarının Lübnan seyahatlerini mümkünse ertelemeleri" önerisinde bulundu.

Lübnan'daki Ruslarla sürekli temas halinde olduklarını belirten büyükelçi, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve tüm vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunuyoruz; eğer endişeliyseler veya herhangi bir şeyden korkuyorlarsa, Beyrut Havalimanı üzerinden Lübnan'dan ayrılmak mümkünken mevcut doğal fırsatları değerlendirmenin vaktidir" dedi.

Makedonya, Kuveyt, Kanada Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına "Lübnan'dan ayrılmaları" çağrısında bulunmuştu.