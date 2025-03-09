<p>ABD ve Rusya, Suriye'de yaşanan olayların ardından BM Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/03/09/suriye-hukumeti-harekete--659_2-43.jpg'/>Şara yeni kararı duyurdu<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/03/09/5li-zirve-sonrasi-ortak-a-867_2-43.jpg'/>Taraflar mutabık kaldı<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/03/09/canli-disisleri-bakani-ha-185_2-43.jpg'/>Bakan Fidan'dan 'Lazkiye' açıklaması: Provokasyonların önünü kesmek lazım