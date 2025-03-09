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Dünya

ABD ve Rusya'dan ortak karar: BMGK'ya Suriye çağrısı

ABD ve Rusya, Suriye'de yaşanan olayların ardından BM Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı.

9 Mart 2025 Pazar 23:39 - Güncelleme:
ABD ve Rusya'dan ortak karar: BMGK'ya Suriye çağrısı
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ABD ve Rusya, Suriye'de yaşanan olayların ardından BM Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı.

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