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ABD ve Rusya'nın Afganistan özel temsilcileri Ankara'da görüştü

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov Ankara'da bir araya geldi.

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Halilzad ve Kabulov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un yanı sıra iki ülkeden bazı yetkililer hazır bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Kabulov, 12 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da basına yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin Afganistan özel temsilcilerinin 22 Şubat'ta Ankara'da bir araya geleceğini açıklamıştı.

- Afganistan'da barış görüşmeleri

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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