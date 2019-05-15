'ABD ve siyonist cephe yenilginin acısını tadacak'

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hatemi, Tahran ile Washington arasında yükselen tansiyona değindi.

ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerine işaret eden Hatemi, "İran'ın savunma ve askeri hazırlıkları her türlü tehdide karşı en üst düzeydedir." dedi.

Bölgedeki aşırılık yanlısı grupların Irak ve Suriye gibi ülkelerde yenilmesiyle Washington'un bölgedeki planlarının yenilgiye uğradığını savunan Hatemi, "Amerikalılar, bölgedeki meşum planlarının başarısız olmasından sonra halkımıza karşı ekonomik araçlarla şiddetli ve çok yönlü saldırılara yöneldi." diye konuştu.

İran'ın ABD'nin komplolarını daima boşa çıkardığını söyleyen Hatemi, "ABD ve siyonist cephe, bu kez de yenilginin acısını tadacak." ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, geçen yıl mayısta 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmişti.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını duyurmuştu.

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarına, "İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker gönderme planını da içeren bir sunum yaptığı" iddia edilmişti. İddia, Trump tarafından yalanlanmış ancak Pentagon'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.