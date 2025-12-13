Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Humus'un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.



Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.



Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.



Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SANA: SURİYE VE ABD ASKERİ ARASINDA YARALANANLAR VAR

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.