İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve Suriye ordusuna devriye sırasında ateş açıldı
Dünya

ABD ve Suriye ordusuna devriye sırasında ateş açıldı

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise saldırı sonrası Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
ABD ve Suriye ordusuna devriye sırasında ateş açıldı
ABONE OL

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Humus'un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SANA: SURİYE VE ABD ASKERİ ARASINDA YARALANANLAR VAR

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.