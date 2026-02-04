İSTANBUL 15°C / 11°C
Dünya

ABD ve Suriye'nin DEAŞ operasyonları sürüyor! CENTCOM: Örgüte 5 hava saldırısı düzenlendi

ABD ve Suriye hükümetleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

IHA4 Şubat 2026 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
ABD ve Suriye'nin DEAŞ operasyonları sürüyor! CENTCOM: Örgüte 5 hava saldırısı düzenlendi
CENTCOM, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 27 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında 5 hava saldırısı düzenlendiğini açıklayarak, vurulan noktalar arasında DEAŞ'a ait iletişim ve lojistik merkezleri ile silah depolarının yer aldığını aktardı.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, "Bu hedefleri vurmak, Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için sürekli odaklandığımızı ve kararlılığımızı gösteriyor. DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesini sağlamak için koalisyon ve ortak kuvvetlerle koordineli olarak hareket etmek, ABD'yi, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getiriyor" dedi.

2 ABD ASKERİ İLE 1 ABD'Lİ TERCÜMAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'nin ortak kuvvetlerle birlikte 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ve Suriye kuvvetlerine düzenlenen saldırıya yanıt olarak Hawkeye Strike Operasyonu'nu başlattığını hatırlatan CENTCOM, yaklaşık iki ay süren hedefli operasyonların ardından 50'den fazla DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini veya yakalandığını ifade etti. Palmira'da düzenlenen saldırıda 2 ABD askeri ile 1 ABD'li tercüman hayatını kaybetmişti.

CENTCOM, 16 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen planlı bir saldırıda 13 Aralık'taki saldırında sorumlu olan DEAŞ'lı teröristlerle doğrudan bağlantılı olan Bilal Hasan al-Jasim'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

