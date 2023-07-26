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Dünya

ABD ve Taliban arasında kritik görüşme! İşte masadaki konular...

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin bu hafta Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileri ile bir araya geleceği aktarıldı. Görüşmede, ekonomi, güvenlik, kadın hakları, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele konuları gündeme gelecek.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
ABD ve Taliban arasında kritik görüşme! İşte masadaki konular...
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ABD ve Taliban, bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin bu hafta Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileri ve önemli Afgan bakanlıklarından "teknokratik profesyoneller" ile görüşecekleri aktarıldı. Açıklamada, görüşmede, ekonomi, güvenlik, kadın hakları, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alınacağı ifade edildi.

"ABD'NİN POLİTİKASINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNU GÖSTERMİYOR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin Taliban'ın tanınması, normalleşmesi veya meşruiyetinin herhangi bir göstergesi anlamına gelmediğini ifade ederek, ABD'nin insan hakları ihlalleri ve Taliban yönetimindeki Afganistan'da kadın ve kız çocuklarının toplumdan dışlanması konusundaki endişelerini yineledi. Patel, "Bu, ABD'nin politikasında herhangi bir değişiklik olduğunu göstermiyor. Çıkarımıza uygun olduğu zaman Taliban'la uygun şekilde ilişki kuracağımız konusunda çok nettik." dedi.

Taliban, 2021'de NATO ve ABD kuvvetlerinin çekilmesinden sonra 20 yıl sonra Afganistan'da yeniden yönetime gelmişti.

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