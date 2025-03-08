Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de İngiliz ve Ukraynalı diplomatlar arasında verimli bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini hızlandıracak diplomasi yöntemlerinin ele alındığı bilgisini veren Zelenski, "Ukrayna, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak için her şeyi yapmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da pazartesi günü resmi temaslarda bulunacağına işaret eden Zelenski, salı günü ise orada Ukrayna ve ABD heyetlerinin bir araya geleceğini belirtti.

Zelenski, bu görüşmede ülkesini Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in temsil edeceğini kaydetti.

Ukrayna olarak yapıcı bir diyaloğa bağlı kalmaya devam ettiklerini belirten Zelenski, "Ukrayna bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barışı arıyor. Gerçek öneriler masada. Önemli olan hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek." ifadesini kullandı.