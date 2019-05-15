24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0271
  • 6,7567
  • 250.252
  • 87.425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, Venezuela ile uçuşları askıya aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı: 'ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, Venezuela'daki durumun yolcuların, uçuş ekibinin ve mürettabatının emniyeti ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari ve kargo uçuşlarının askıya alınmasına karar verdi'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD yönetimi, "yolcuların emniyetini ve güvenliğini" gerekçe göstererek, Venezuela ile tüm ticari ve kargo uçuşlarını askıya aldı. 

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, Venezuela'daki durumun yolcuların, uçuş ekibinin ve mürettabatının emniyeti ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari ve kargo uçuşlarının askıya alınmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

 Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söz konusu kararı onayladığı ve Ulaştırma Bakanlığının da uygulamaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Bu karar Venezuela'da devam eden siyasi istikrarsızlığa ve yükselen tansiyona dayanmaktadır. Ayrıca bu karar bu ülkeye yapılacak uçuşların kaçınılmaz riskiyle ilgilidir." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Açıklamada, Venezuela'daki şartlar iyileşene kadar uçuşların askıda kalacağı belirtildi. 

VENEZUELA'DA SULAR AYLARDIR DURULMUYOR

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefetin 30 Nisan'ın ilk saatlerinde yaptığı askeri ve sivil darbe girişimi başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bunun üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

YSK Başkanı Güven: Sadece sandık kurulları değişecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA