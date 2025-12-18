İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

ABD-Venezuela krizi BM masasında: Acil toplantı için tarih verildi

BM Güvenlik Konseyi, bu ayki dönem başkanı Slovenya'nın duyurusuyla, 23 Aralık'ta yerel saatle 15.00'te toplanacak. Toplantıda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik uygulamaları ve söz konusu adımların uluslararası hukuk boyutu konuşulacak.

18 Aralık 2025 Perşembe 23:11
ABD-Venezuela krizi BM masasında: Acil toplantı için tarih verildi
Uzun süredir ABD'yi ülkesinin egemenliğini ihlal etmekle suçluyan Caracas yönetimi, özellikle petrol başta olmak üzere Venezuela'ya ait varlıkların ABD tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını ifade ediyor.

VENEZUELA'DAN "TARİHİN EN BÜYÜK YAĞMASI" ÇIKIŞI

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği resmi mektupta, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tutumunun sömürgeci bir yaklaşımı yansıttığını belirterek, Washington'un Venezuela toprakları ile petrol dahil olmak üzere ülkesinin varlıklarını ABD'ye aitmiş gibi ilan ettiğini ve Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Moncada, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, ABD hükümetinin dünyanın en büyük petrol rezervlerini kendi malı olarak sahiplendiği anlamına gelir ki bu, insanlık tarihinin en büyük yağmalama eylemlerinden biri olurdu" ifadelerini kullandı.

GUTERRES-MADURO TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Acil toplantı kararı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi. BM tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki mevcut gerilimlerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, üye devletlerin uluslararası hukuka ve özellikle Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermesi gerektiğini bir kez daha vurguladığı, taraflara itidal çağrısında bulunduğu ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla gerilimin düşürülmesinin önemine dikkat çektiği kaydedildi.

Rusya: Washington ve Caracas arasındaki diyaloğun iyileştirilmesinden yanayız

Maduro'dan Trump'a tepki: Gerçek niyet ortaya çıktı

"Haklarımızı geri istiyoruz"

