İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1999
  • EURO
    50,4259
  • ALTIN
    6413.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Venezuela petrolünün satışına resmen başladı
Dünya

ABD Venezuela petrolünün satışına resmen başladı

ABD'nin 500 milyon dolar değerindeki Venezuela petrolünün satışına resmen başladığı ve gelecek günlerde petrol satışlarının devam edeceği iddia edildi.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
ABD Venezuela petrolünün satışına resmen başladı
ABONE OL

ABD'nin Venezuela petrolünün satışına resmi olarak başladığı ve gelecek günlerde petrol satışlarının devam edeceği iddia edildi.

CNN'in konu hakkında bilgi sahibi bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD'nin 500 milyon dolar değerindeki Venezuela petrolünün ilk satışını tamamladığı ve gelecek günlerde petrol satışlarının devam edeceği ileri sürüldü.

Öte yandan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen enerji sektörü yetkililerinin, hükümetin Venezuela petrolüyle ilgili planlarını şüpheyle karşıladığı öne sürüldü.

Birçok yöneticinin, çatışmaların sürdüğü ülkede iş yapma konusunda isteksiz olduklarını dile getirdiği ve ülkeye "milyarlarca dolarlık yatırım yapma" konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadan toplantıdan ayrıldığı ifade edildi.

ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods'un yetkililere, "Yatırım, yapılabilir değil. Yatırımdan ne tür bir getiri elde edeceğimizi anlamak için bile bir dizi yasal ve ticari çerçeve oluşturulması gerekiyor." dediği öne sürüldü.

Beyaz Saray yetkililerinden Taylor Rogers ise konuya ilişkin açıklamasında, "Başkan Trump'ın ekibi, Venezuela'nın petrol altyapısını yeniden inşa etmek için benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya hazır ve istekli olan petrol şirketleriyle olumlu ve sürekli görüşmeler yürütüyor." dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretiminin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

  • ABD Petrol Satışı
  • Venezuela Petrol
  • 500 Milyon Dolar

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.