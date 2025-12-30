İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9372
  • EURO
    50,5152
  • ALTIN
    5999.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi
Dünya

ABD, Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi

ABD, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı (İHA) ticaretine katkıda bulunan bir şirketin de aralarında olduğu, Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

AA30 Aralık 2025 Salı 22:06 - Güncelleme:
ABD, Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi
ABONE OL

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların, İran ve Venezuela'nın silah ticaretini hedef aldığı ifade edildi.

Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı ticaretine katkıda bulunan bir Venezuelalı şirketin de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldığı aktarıldı.

İran'ın İHA ve füze programlarının, Orta Doğu'daki ABD ve müttefik personeli için tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'de ticari taşımacılığın istikrarını bozduğu vurgulanan açıklamada, İran'ın Venezuela'ya sağladığı konvansiyonel silahların ise Batı Yarımküre'de ABD'nin çıkarları için bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.