İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına ''derhal ülkeyi terk etmeleri'' çağrısında bulundu
Dünya

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına ''derhal ülkeyi terk etmeleri'' çağrısında bulundu

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarını 'derhal' bu ülkeyi terk etmeye çağırdı.

AA11 Ocak 2026 Pazar 10:35 - Güncelleme:
ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına ''derhal ülkeyi terk etmeleri'' çağrısında bulundu
ABONE OL

ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Venezuela'daki güvenlik durumunun değişkenliği sürüyor." ifadesine yer verildi.

Daha önce ABD vatandaşları için Venezuela'ya seyahat uyarıları yapıldığı hatırlatılan açıklamada "Uluslararası uçuşların tekrar başlamasıyla Venezuela'daki ABD vatandaşları derhal ülkeyi terk etmeli." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Venezuela'da "silahlı grupların yolları kapattığı ve ABD vatandaşlığı olanlar ya da bu ülkeyi destekleyenleri hedef aldığına" dair rapor alındığı ileri sürülerek ABD'lilere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Venezuela'da elektrik kesintileri yaşandığı belirtilen açıklamada, bu ülkeye seyahat uyarısının en yüksek düzey olan 4. seviyede olduğu kaydedildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ABD'nin seyahat uyarısındaki güvenlik endişelerinin "asılsız iddialar" olduğunu belirterek, ülkesinin "sükunet ve istikrar içinde olduğunu" ifade etti.

Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, 9 Ocak'ta, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere başkent Caracas'a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.

Venezuela hükümeti, ertesi gün ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik diyalog kanallarının tekrar açıldığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.