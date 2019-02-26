Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev Pentagon'un bölgedeki askeri birliklerini güçlendirdiğini belirterek, "ABD Venezuela'ya askeri müdahaleye hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Patrushev son dönemde şiddeti giderek artan ABD-Venezuela arasındaki gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pentagon'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu indirmek için bölgede bulunan askeri birliklerini güçlendirdiğini belirten Patrushev, "Amerikan özel kuvvetlerinin Porto Riko'ya transferi, ABD kuvvetlerinin Kolombiya'ya inmesi ve diğer gelişmeler Pentagon'un bölgedeki askeri birliklerini, kanunen seçilmiş görevdeki Devlet Başkanı Maduro’yu devirmek için güçlendirdiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela halkına karşı kibirli ve alaycı bir tavır gösterdiğini söyleyen Patrushev, Venezuela'nın ABD tarafından dayatılan 'insani yardımları', Washington’un demokratik yollarla seçilen Maduro'yu devirmeye hazırlandığını anladığı için reddettiğini ileri sürdü.

Patrushev, Rusya'nın Washington’dan gelen, Venezuela'yla ilgili istişarelerde bulunma teklifini kabul ettiğini, ancak ABD'nin defalarca icat edilmiş bahanelere görüşmeyi ertelediğini iddia etti.

VENEZUELA'DA ABD DESTEKLİ DARBE SÜRECİ

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen Maduro karşıtı gösterilerde kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ilanın hemen ardından Trump’ın yazılı bir açıklama yayımlayarak Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması tansiyonu artırmıştı.

Brezilya, Artantin gibi çok sayıda Güney Amerika ülkesi tarafından tanınan Guaido'ya Avrupa'dan da destek açıklamaları gelmiş ve 4 Şubat'ta çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortak açıklama yayımlayarak Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını ilan etmişti.

Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Küba ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya desteklerini duyurmuştu.