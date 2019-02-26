'ABD Venezuela'ya askeri müdahaleye hazırlanıyor'
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, 'ABD Venezuela'ya askeri müdahaleye hazırlanıyor' dedi.
- star.com.tr
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev Pentagon'un bölgedeki askeri birliklerini güçlendirdiğini belirterek, "ABD Venezuela'ya askeri müdahaleye hazırlanıyor" şeklinde konuştu.
Sputnik'te yer alan habere göre, Patrushev son dönemde şiddeti giderek artan ABD-Venezuela arasındaki gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Pentagon'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu indirmek için bölgede bulunan askeri birliklerini güçlendirdiğini belirten Patrushev, "Amerikan özel kuvvetlerinin Porto Riko'ya transferi, ABD kuvvetlerinin Kolombiya'ya inmesi ve diğer gelişmeler Pentagon'un bölgedeki askeri birliklerini, kanunen seçilmiş görevdeki Devlet Başkanı Maduro’yu devirmek için güçlendirdiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Venezuela halkına karşı kibirli ve alaycı bir tavır gösterdiğini söyleyen Patrushev, Venezuela'nın ABD tarafından dayatılan 'insani yardımları', Washington’un demokratik yollarla seçilen Maduro'yu devirmeye hazırlandığını anladığı için reddettiğini ileri sürdü.
Patrushev, Rusya'nın Washington’dan gelen, Venezuela'yla ilgili istişarelerde bulunma teklifini kabul ettiğini, ancak ABD'nin defalarca icat edilmiş bahanelere görüşmeyi ertelediğini iddia etti.
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