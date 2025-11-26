ABD, Venezuela'yı hedef aldı ama rakamlar farklı konuşuyor

ABD yönetiminin, topraklarına ve Avrupa'ya yapılan uyuşturucu kaçaklığına ilişkin ağır suçlamalar yönelterek askeri müdahaleyle tehdit ettiği Venezuela çevresindeki hareketlilik, ABD'nin verilerine göre diğer güzergahlardaki trafiğin gerisinde yer alıyor.

ABD yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığı ve bu trafikte pay sahibi olduğu iddiasıyla Venezuela yönetimine karşı olası askeri müdahaleyi de seçenekler arasına alan baskısı devam ederken uluslararası veriler, Kuzey Amerika'ya ulaşan uyuşturucunun asıl yoğunlaştığı bölgenin daha farklı olduğunu gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporlarına göre, kokain ticaretinde faaliyet gösteren suç örgütleri, Karayipler bölgesinden ABD'ye ulaşan iki ana güzergahı benimsiyor.

Buna göre suç örgütleri Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko ve Venezuela gibi ülkelerden çıkış yaparak Karayip Denizi ile Orta Karayip adaları üzerinden ABD'ye uzanan rotaları kullanıyor.

Orta Amerika hattını izleyen akışta ise suç örgütleri Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Guatemala ve Meksika üzerinden geçerek ABD'ye uzanan güzergahlardan faydalanıyor.

Kolombiya'nın Pasifik kıyısından kokain yollayan uyuşturucu kartelleri de açık denizden Meksika'ya, oradan da ABD'ye ulaşıyor.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) verilerine göre, ele geçirilen ve tespit edilen hareketler temelinde ABD'ye giden kokainin büyük çoğunluğu Pasifik üzerinden taşınıyor.

DEA 2020 Ulusal Uyuşturucu Tehdit Değerlendirmesinin raporuna göre, 2019'da ABD'ye yönlendirilen sevkiyatların yaklaşık yüzde 74'ü Pasifik, yüzde 16'sı ise Batı Karayipler üzerinden gerçekleşti.

- AVRUPA ROTASI

Suç örgütleri, Avrupa'ya sevk etmeyi hedefledikleri kokaini ise farklı güzergahlar üzerinden taşıyor.

Bu çerçevede, Venezuela'dan Atlas Okyanusu'na açılan hat ile Brezilya, Batı Afrika ve Kolombiya üzerinden ilerleyen Atlantik rotası, öne çıkan geçiş güzergahları arasında gösteriliyor.

Uluslararası Deniz Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Araştırma ve Analiz Merkezi (CIMCON) de benzer bir değerlendirmeyi paylaşıyor.

İlgili kurumun açıklamasına göre, son beş yılda Pasifik rotası, Kolombiya, Peru ve Bolivya'da üretilen kokainin başlıca çıkış güzergahlarından biri olarak konumunu güçlendirdi.

Uzmanların ortak görüşüne göre, ABD'de "aşırı doz krizinin" başlıca nedenleri arasında gösterilen fentanil, kokainin izlediği hiçbir güzergah üzerinde taşınmıyor.

- ASYA'YA GİDEN ROTALAR

Uyuşturucu kartellerinin Asya'ya yönlendirdiği kokain sevkiyatında Peru, Şili, Ekvador ve Kolombiya çıkışlı hatlar ile Pasifik Okyanusu üzerinden ilerleyen güzergahların öne çıktığı, sevkiyatın Venezuela'ya bağlı Tachira, Apure, Aragua ve Zulia eyaletleri üzerinden devam ettiği belirtiliyor.

- HAVA VE KARA YOLU ROTALARI

ABD'ye yönelen kokain trafiğinde en sık yakalamanın görüldüğü güzergahlar ise Kolombiya, Panama, Guatemala ve Meksika olarak ifade ediliyor.

2023-2024 döneminde ABD'ye yönelen kokain akışının kara, deniz ve hava hatlarını içeren çok katmanlı bir güzergah ağı üzerinden sürdüğü belirtiliyor.

Veriler, trafiğin merkezinde hala Kolombiya'nın bulunduğunu, Orta Amerika'nın ise hem deniz hem de kara hatları açısından kritik bir transit bölge olma özelliğini sürdürdüğünü gösteriyor.

ABD'ye yönelen kokain trafiğine ilişkin raporlar, kara güzergahlarında Venezuela, Kolombiya, Nikaragua, El Salvador, Guatemala ve Meksika'nın öne çıkan transit ülkeler arasında yer aldığını belirtiyor.

Raporlara göre su yolu üzerinden yürütülen kaçakçılık faaliyetlerinde genellikle yarı batabilir tekneler, balıkçı tekneleri ve hızlı motorlu botlar kullanılıyor. Bu nedenle deniz hattı, tespiti güç ve esnek güzergahlardan oluşan bir yapı sergiliyor.

Hava yolu üzerinden yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin ise çoğunlukla küçük uçaklar, özel uçaklar ve kargo uçuşları aracılığıyla yürütüldüğü belirtiliyor.