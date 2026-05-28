28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
  ABD yaptırım listesini güncelledi! 76 kayıt silindi
ABD yaptırım listesini güncelledi! 76 kayıt silindi

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların güncel ve hedefe yönelik olmasını sağlamak amacıyla yaptırım listesinden 76 kaydın silindiğini bildirdi.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 19:11
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) güncel olmayan hedeflere yönelik yaptırımları kaldırmasının devam eden yaptırım modernizasyon girişiminin bir parçası olduğu belirtildi.

OFAC'ın vefat edenler, hurdaya çıkan gemiler, artık var olmayan yasa dışı finansal ağlar ve devam eden bir tehdit oluşturmadığı görülen kişiler dahil 76 kaydı tespit ettiği, söz konusu hedeflerin yaptırım listesinden silindiği ifade edildi.

Açıklamada, modernizasyon girişiminin ABD yaptırımlarının hedefe yönelik, etkili ve ülkenin ekonomik öncelikleri, dış politika ve ulusal güvenlik öncelikleriyle uyumlu kalmasını sağlamak olduğu vurgulandı.

Bunun en yüksek riskli ve karmaşık tehditlere odaklanılmasını sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Yaptırımlarımızın başarısı, sadece Hazine'nin bir listeye eklediği isim sayısına dayanarak değil, etki, sonuç ve ulusal güvenlik faydası açısından ölçülmelidir. Yaptırımların kalıcı bir araç olması amaçlanmamıştır. Nitekim pek çok yaptırımın kaldırılması, davranış veya koşullarda gerçekleşen başarılı bir değişikliğe işaret edebilir." ifadesi kullanıldı.

