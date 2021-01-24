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Dünya

ABD yaptırımı altındaki İran'da enerji fuarı düzenleniyor

ABD yaptırımları devam ederken İran'ın başkenti Tahran'da kamu ve özel 550 firmanın katılımıyla enerji fuarı düzenleniyor.

AA24 Ocak 2021 Pazar 17:11 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 17:19
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Tahran Uluslararası Fuar Merkezinde "Milli Petrol ve İran Ürünleri-Hizmetleri" sloganıyla düzenlenen 25. Petrol, Doğal Gaz, Petrokimya ve Rafineri Fuarı'nın açılışı 22 Ocak'ta Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene tarafından yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık protokolleri çerçevesinde vatandaşların ziyaretine izin verilmezken, sadece uzmanlar ve sektör çalışanlarının alana girişine müsaade edildi.

Yarın sona erecek fuara ABD yaptırımlarının hedefindeki sektörde faaliyet yürüten 550 İranlı şirket, 12 üniversite, bilgi teknolojisi alanında çalışan 52 kurum katılıyor.

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