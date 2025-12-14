İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD yaptırımları kaldırdı, Belarus 123 siyasi mahkumu salıverdi
Dünya

ABD yaptırımları kaldırdı, Belarus 123 siyasi mahkumu salıverdi

Belarus, ABD yaptırımlarının kaldırılması karşılığında Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova'nın da aralarında bulunduğu 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı.

IHA14 Aralık 2025 Pazar 11:25 - Güncelleme:
ABD yaptırımları kaldırdı, Belarus 123 siyasi mahkumu salıverdi
ABONE OL

Belarus yönetimi, ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul etmesinin ardından, Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova da dahil olmak üzere 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı.

ABD'nin Belarus'a uygulanan potasyum yaptırımlarını kaldırmasının ardından karşılık geldi. Belarus yönetimi, ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul etmesinin ardından, Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova da dahil olmak üzere 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER NORMALLEŞİRKEN, GİDEREK DAHA FAZLA YAPTIRIM KALDIRILACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus özel elçisi John Coale yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirken, giderek daha fazla yaptırım kaldırılacak" dedi.

Belarus'ta kalan yaklaşık bin siyasi mahkumun tek seferde olmak üzere önümüzdeki aylarda serbest bırakılabileceğini belirten Trump'ın Belarus özel elçisi Coale, "Bunun yapılması gayet mümkün. Doğru yoldayız, ivme mevcut. Siyasi mahkum kalmazsa, çoğu yaptırım kaldırılabilir. Bence bu adil bir takas" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, serbest bırakılan mahkumlardan 9'unun Belarus'tan Litvanya'ya, 114'ünün ise Ukrayna'ya götürüldüğünü bildirdi.

  • Belarus
  • ABD yaptırımları
  • Nobel Barış Ödülü
  • serbest bırakma
  • siyasi mahkum
  • muhalif aktivist

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.