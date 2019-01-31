ABD Yemen'de El Kaide bahanesi ile sivilleri vurdu

ABD'nin Yemen'de en geniş katılımlı operasyonu 2017'de Athlan köyü'ne yapıldı. 50 ABD askerinin katıldığını operasyonla basılan Athlan'da olanları olayı yaşayanlar anlattı.

Dhabia Ahmed altı çocuğu ile birlikte evindeydi. Amerikan askerinin baskını sırasında 15 yaşında asker olan oğlu Ahmet'i kaybeden Dhabia Ahmed, "Bombalar evimizin arkasına düşüyordu.Cam kırıkları ve mermi kovanları arasında gözlerimizi açtık. Bizi yakalamasınlar diye kaçmaya başladık. ABD askerlerinin kaçanları yakalamak için iz sürmeye yarayan av köpekleri vardı. Oğlum vurulunca 'Anne' diye bağırmaya başladı ben onun yanına gidince sadece 'son duanı et oğlum' diyebildim" dedi.

Dhabia'nın oğlu ABD tarafından desteklenen Yemen ordusunda olsa da baskında hedef alınmış ve öldürülmüş. Anne Ahmed oğlunun ve diğer köylülerin baskın sırasında ailelerini korumak için ABD askerleri ile çatıştığını söyledi.

Uzmanlar operasyonun kusurlu istihbarat nedeniyle planlandığı gibi gitmediğini söylüyor. Ölenlerin arasında 80 yaşından 15 yaşına kadar herkes var panikleyen ABD askerlerinin techizatlarını bırakarak bölgeden uzaklaştıkları iddia edildi.

O gece Athlan köyünde 5 sivil ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı, gizli operasyonla ilgili bir bilgi vermiyor.

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