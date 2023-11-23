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Dünya

ABD: Yemen'den gönderilen çok sayıda kamikaze dronu Kızıldeniz üzerinde düşürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden gönderilen çok sayıda kamikaze dronun, Kızıldeniz üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
ABD: Yemen'den gönderilen çok sayıda kamikaze dronu Kızıldeniz üzerinde düşürüldü
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Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatıldığı tespit edilen çok sayıda "tek taraflı saldırı dronu", ABD donanmasına bağlı "USS Thomas Hudner" muhribi tarafından vuruldu.

Dronların, ABD donanma gemisinin Kızıldeniz'deki devriye görevi sırasında düşürüldüğü ve gemide herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıklamışlardı.

Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

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