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Dünya

ABD Yemen'e 27 hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin batısındaki Hudeyde ile orta kesimindeki Marib illerine 27 hava saldırısı düzenlediğini bildirildi. Saldırıya ilişkin can kaybı ya da yaralı bilgisi verilmedi.

AA22 Nisan 2025 Salı 00:22 - Güncelleme:
ABD Yemen'e 27 hava saldırısı düzenledi
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Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, ABD uçakları, Hudeyde'ye bağlı Et-Tuheyta ilçesini sabah saatlerinden bu yana 25 saldırıyla hedef aldı.

Mesira kanalında ayrıca ABD'nin ülkenin Marib iline bağlı Meczer ilçesine de iki hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırılar sonrası can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'den saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de kara harekatına hazırlandığını belirterek, böyle bir hareketin "durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı" uyarısında bulunmuştu.

Husiler gün içerisinde yaptığı açıklamada ABD savaş uçaklarının pazar akşamı Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığı bildirmişti.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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