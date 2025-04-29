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Dünya

ABD, Yemen'in iki şehrine hava saldırısı düzenledi

Husiler, ABD savaş uçaklarının başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Saada kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA29 Nisan 2025 Salı 23:22 - Güncelleme:
ABD, Yemen'in iki şehrine hava saldırısı düzenledi
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Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD savaş uçakları ülkenin kuzeyindeki Saada kentinin Sahar ilçesine 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan Husilere ait SABA haber ajansı da başkent Sana'nın Beni Matar, Beni Haşiş ve Hemedan ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgesinin ABD savaş uçaklarınca vurulduğunu aktardı.

Söz konusu saldırılar sonrası can kaybı ya da maddi hasara ilişkin ise bilgi verilmedi.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

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