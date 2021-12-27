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Dünya

ABD yeni bir felaketi yaşıyor! Günlük hayat durma noktasına geldi

ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki bazı eyaletlerinde Noel gecesi başlayan kar fırtınası ve şiddetli yağış, bazı kilit otoyollarda ve havalimanlarında trafiğin aksamasına sebep oldu.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 19:20 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:20
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Hafta sonu yaşanan şiddetli fırtına, Kuzey California ve Nevada dağlarına aşırı kar düşmesine ve ana bağlantıları sağlayan bazı otoyolların kapanmasına neden olurken, Sierra Nevada'da seyahat etmenin birkaç gün boyunca zor olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Eyaletler arası bağlantı yolu I-395'te görüş mesafesinin kar yüzünden aşırı derecede düşmesi sonucu 20 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

I-80 otoyolunun California ile Nevada arasındaki 112 kilometrelik bölümü de hafta sonu trafiğe kapalı kalırken, Nevada sınırındaki Tahoe Gölü civarına kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

California Ulaştırma İdaresi, sürücüleri kaygan yol koşullarına karşı uyardı ve diğer birçok yolu da kapattığını duyurdu.

Ayrıca, California'nın San Francisco şehrindeki sahil yolunun 64 kilometrelik bölümü aşırı yağışlara bağlı toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

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California'nın güney bölgesi ise cumartesi gecesi, sokakları sular altında bırakan ve elektrik direklerini deviren şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisi altında kaldı.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nın 5 numaralı terminalinin, "fırtınayla ilgili bir elektrik sorunu yüzünden" kısmen kapandığı ve yolcuların diğer terminallere yönlendirildiği belirtildi.

Ülkenin kuzeybatısında, Kanada sınırında yer alan Washington eyaletinde ise gelecek birkaç gün içinde "daha önce hiç görülmemiş" soğukların yaşanmasının beklendiği uyarısı yapıldı.

  • Kuzey California
  • Sierra Nevada
  • kar fırtınası

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