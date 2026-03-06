İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0767
  • EURO
    51,0999
  • ALTIN
    7208.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD yeni sevkiyata hazırlanıyor! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşınacak
Dünya

ABD yeni sevkiyata hazırlanıyor! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşınacak

ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK), Patriot füze savunma bataryalarını Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne taşıdığı, bataryaların Orta Doğu'ya kaydırılabileceği iddia edildi. Daha önce de benzer bir gerekçeyle Haziran 2025'te bölgeye sevk edilen Patriot sistemlerinin, özellikle İran kaynaklı İHA ve balistik füze tehditlerine karşı stratejik bir önlem olarak kullanılması bekleniyor.

AA6 Mart 2026 Cuma 12:11 - Güncelleme:
ABD yeni sevkiyata hazırlanıyor! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşınacak
ABONE OL

Seul merkezli Yonhap ajansının yerel askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, USFK, bünyesindeki Patriot füze savunma bataryalarını ülke içinde harekete geçirdi.

Buna göre füze bataryaları, ABD ordusuna ait C-15 ve C-17 nakliye uçaklarıyla, ülkedeki üslerden, Seul'ün güneyindeki Pyeongtaek kentinde konuşlu Osan Hava Üssü'ne taşındı.

Haberde, sevkiyatın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası artan çatışma riski nedeniyle "ABD'nin, füze bataryalarını Orta Doğu'ya konuşlandırmaya hazırlandığına" işaret ettiği kaydedildi.

- GEÇİCİ KONUŞLANDIRMA

USFK'den iki Patriot füze bataryası, ABD'nin Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları dolayısıyla Orta Doğu'ya geçici konuşlandırılmış, Ekim 2025'te iade edilmişti.

CNN'in haberinde, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) ABD için "büyük bir zorluk" olduğu ve mevcut hava savunma sistem ve mühimmat stoklarının hepsini önleyemeyebileceği aktarılmıştı.

Alçak ve orta irtifada seyreden balistik füzeleri önlemek üzere tasarlanan Patriot bataryaları, Kuzey Kore tehditlerine karşı USFK bünyesinde kullanılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.