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Dünya

ABD yeni yaptırımları açıkladı! İran petrolü hedefte

ABD yönetimi, İran'dan ham petrol satın alan ve işleyen Çin merkezli bir rafineri ve üst yöneticisi ile İran petrolünü taşıdıkları gerekçesiyle 19 şirket ve gemiyi yaptırım listesine aldı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
ABD yeni yaptırımları açıkladı! İran petrolü hedefte
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın petrol ihracatını destekleyen ağa yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, İran'dan yüz milyarlarca dolar değerinde ham petrol satın alan ve işleyen Çin merkezli bir "teapot" petrol rafinerisi ile üst yöneticisinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Küçük ölçekli ve bağımsız olduğu için "teapot" olarak adlandırılan söz konusu rafinerinin, Husiler ve İran Savunma Bakanlığı ile bağlantılı İran petrolünü taşıyan bazı "gölge filo" gemilerinden petrol teslim aldığı kaydedilen açıklamada, İran petrolünü taşıyan ve "teapot" petrol rafinerilerine sevk eden 19 şirket ve geminin de yatırım listesine alındığı ifade edildi.

"REJİMİN BAŞLICA EKONOMİK CAN DAMARINI OLUŞTURUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "teapot" rafinerilerinin İran petrolünü satın almasının rejimin başlıca ekonomik can damarını oluşturduğunu belirtti.

Bessent, "ABD, Tahran'ın terörizmi finanse etmeye ve nükleer programını geliştirmeye devam etmesini sağlayan gelir akışlarını kesmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Çin'de bulunan bir petrol terminaline, yaptırım listesinde yer alan bir gemiden İran ham petrolü satın alıp depoladığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

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