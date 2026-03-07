İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail-İran savaşı 8. gününde...

ABD BAŞKANI TRUMP: BUGÜN İRAN ÇOK AĞIR BİR DARBE ALACAK

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, İran'a saldırılara ilişkin paylaşım yaptı.

"ABD ve İsrail'in saldırıları sayesinde İran'ın Orta Doğu'daki komşularından özür dilediği ve teslim olduğunu" savunan Trump, "İran, Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmek istiyordu. Binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine karşı yenilgiye uğradı." yorumunda bulundu.

Trump, "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak" ifadesini kullanarak İran'da "şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve grupların tamamen yok edilme ve ölümle karşı karşıya kalma riski" olduğunu kaydetti.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazında yapılan uyarıları dikkate almayan bir petrol tankerini insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, ABD'den gelen son açıklamaların ardından yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere donanma eşliği sağlayacağı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine eşlik edeceği yönündeki iddiaları memnuniyetle karşılıyoruz, hatta onları bekliyoruz" dedi.

"1987'Yİ HATIRLASINLAR"

ABD'ye geçmişte yaşanan olayları hatırlatan Naeini, "ABD'lilere herhangi bir karar almadan önce 1987 yılında Süper petrol tankeri Bridgeton'u ve son dönemde hedef alınan tankerleri hatırlamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 48 saat içinde tespit edilen 14 balistik füzeden 12'sinin engellenerek imha edildiğini, tehdit bölgesi dışında kalan iki füzenin etkisiz hale getirildiğini ve ayrıca tespit edilen 23 insansız hava aracının (İHA) tamamının engellendiğini açıkladı.

ABD'de Ulusal İstihbarat Konseyi'nin hazırladığı gizli bir raporun, İran'a yönelik gerçekleştirilecek daha büyük ölçekli saldırıların bile İran'ın yerleşik askeri ve dini yönetimini devirmesinin olası olmadığını ortaya koyduğu iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlayan saldırıları nedeniyle ham petrol üretimi ve rafineri faaliyetlerini ihtiyati olarak düşürdüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Bahreyn'deki Juffair Üssü'nden Keşm'deki su arıtma tesisine yönelik saldırısına karşılık, söz konusu üs hassas güdümlü füzelerle vuruldu" denildi.

İran'da, tırına mühimmat parçaları isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan Türk tır şoförü Hüseyin Fırat'ın durumu, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu tarafından yakından takip ediliyor.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havaalanı'na düzenlenen saldırıda, 16 uçağın vurulduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Trump: Nükleer silahlara erişmelerine çok az kalmıştı. Bu savaş tüm dünya için sunduğumuz bir hizmet. 3 günde 42 İran donanma gemisini vurduk.

Ürdün ordusu, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan saldırılar sırasında ülkeye yönelen 119 füze ve insansız hava aracından 108'inin imha edildiğini, düşen parçalar nedeniyle 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran, Basra Körfezi'nde Marshall Adaları bayrağı taşıyan bir petrol tankerinin, "ABD'ye ait olduğu gerekçesi" ile vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, son 24 saatte ABD'nin bölgedeki askeri noktalarına yönelik saldırılarda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili olarak ülkesinin bu savaşa katılmayacağını söyledi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yakın İmam Hüseyin Üniversitesi'ni hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelere yönelik mesajlarının ardından yaptığı açıklamada, "Saldırıların sürmesi halinde bölgede ABD ve İsrail'e ait tüm askeri üsler İran silahlı kuvvetlerinin hedefi olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bölgedeki Amerikan ve İsrail'e ait tüm üslerin İran'ın "meşru hedefi" sayıldığını ve "İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını" söyledi.

İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İran ile İsrail ve ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalara ilişkin, "İsfahan eyaletinde savaşın başlangıcından bu yana 63 kişi hayatını kaybetti." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump: Ağır darbeler alan İran, Orta Doğu'daki komşularından özür dileyerek teslim oldu ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Ortadoğu'yu ele geçirip yönetmeyi hedefliyorlardı. İran, binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine yenildi. İran artık 'Orta Doğu'nun zorbası' değil, aksine 'Orta Doğu'nun kaybedenidir ve teslim olana veya daha büyük ihtimalle tamamen çökene kadar uzun yıllar boyunca böyle kalacaktır. Bugün İran çok ağır bir darbe alacak. Şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve gruplar, İran'ın kötü davranışları nedeniyle tamamen yok edilme ve kesin ölüm riskiyle karşı karşıya.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 5 bin 535 konut, bin 41 ticari birim, 14 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay'a bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.

İran, dünden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD ve İsrail'e ait MQ-9, Hermes ve Orbiter tipi gelişmiş 13 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) El Dafra Hava Üssü'nde bulunan ABD güçlerini çok sayıda insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusunun yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine eşlik edeceği yönündeki açıklamalara tepki göstererek, "Onları bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, Irak hava sahasının kapatılma süresinin 3 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı, Katar'ı hedef alan bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesi konusunda, "İyi bir iş çıkarmalı. ABD ve İsrail'e iyi davranmalı. Orta Doğu'daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, hepsi bizim ortaklarımız." ifadelerini kullandı.

İran yanlısı milislerin çatı örgütü olan Irak İslam Direnişi'ne bağlı silahlı bir grup, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerine ev sahipliği yapan askeri üssü hedef aldı.

İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, 80'den fazla savaş uçağının İran'ı gece boyu 230 mühimmatla vurduğunu belirtti.

ABD, üçüncü uçak gemisini İran'a saldırılar için bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor. ABD Donanmasına ait "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditleriyle mücadele ettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinde yaşananların bir "çatışma" değil, iki nükleer silahlı rejimin İran'a karşı başlattığı "nedensiz bir saldırı eylemi" olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler, İran'a karşı yürütülen bu yasadışı savaş konusunda açık sözlü olmalı ve yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmelidir" dedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füze ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen 4 insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Katar, dün sabah saatlerinden itibaren 10 İran insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı girişiminde 9'unun engellendiğini, 1 İHA'nın ise ıssız bir bölgeye düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bahreyn, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ülkeyi hedef alan 84 füze ile 147 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, dünden bu yana ülke hava sahasında 14 füze ile 12 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yapılan saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "Epic Fury Operasyonu'nun ilk haftasında 3 bini aşkın hedefi vurduk ve hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını" ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonunun çok iyi gittiğini belirterek, "Birisi bana '0'dan 10'a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?' dedi. Ben de '12-15 arası veririm' dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, koşulsuz teslimiyetin yalnızca İran'ın bunu ilan etmesiyle değil, savaşamayacak duruma gelmesiyle de gerçekleşebileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı içinde bulunan bir askeri üsse düşürülen insansız hava aracının (İHA) yangına yol açtığı bildirildi.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda, BAE sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının engellendiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, İsrail'e yeni dalga füze saldırılarına başladığı bildirildi.

İran Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize saldırı yapılırsa savaşın nasıl biteceğine ne ABD ne de Siyonist rejim, yalnızca biz karar veririz" dedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rusya'dan, uluslararası imkanlarını kullanarak İran halkının bu saldırılar karşısındaki meşru haklarını desteklemesi bekleniyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bölge ülkelerinin topraklarını kullanmasına tepki göstererek, " İran'ın masum sivillerin hedef alınmasına vereceği karşılık, şüphesiz ABD'nin üsleri ve tesislerine yönelik olacaktır" dedi.

İsrail ordusunun, gece saatlerinde İran'dan yeni bir füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından Tel Aviv semalarında güçlü patlamalar duyuldu.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İsrail, İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar devam ederken, üretim hızlarını artırmaları amacıyla savunma sanayi şirketleriyle bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ülkesinin gerekmesi halinde Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemeye hazır olduğunu belirtti

ABD'de yapılan ankete göre, ABD vatandaşlarının çoğunluğu, İran'a yönelik saldırılara karşı çıkıyor ve ABD Başkan Donald Trump'ın İran politikasına destek vermiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, başkent Erbil'de gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

