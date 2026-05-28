28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
  • ABD yine bir tekneyi vurdu! Doğu Pasifik'te av sürüyor
ABD yine bir tekneyi vurdu! Doğu Pasifik'te av sürüyor

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendiğini ve iki kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 09:19
ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye 27 Mayıs'ta saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin öldürüldüğü aktarılan açıklamada, ABD güçlerinin zarar görmediği belirtildi.

Açıklamada, istihbarat bulgularının, teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

