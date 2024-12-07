İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2024 Pazar / 7 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD yönetimi Esed'in düşeceğine inanıyor

ABD medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin Suriye'de rejim karşıtı grupların hızlı ilerleyişini yakından takip ettiğini, Beşşar Esed rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine inandıklarını iddia etti.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 23:42 - Güncelleme:
ABD yönetimi Esed'in düşeceğine inanıyor
ABONE OL

CNN'in Biden yönetiminden yetkililere dayandırdığı habere göre, henüz resmi bir değerlendirme olmadığına işaret edildi.

Buna rağmen ABD yönetiminde Esed rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine ilişkin görüşün "ihtimali yüksek senaryo" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bir yetkili "Muhtemelen gelecek hafta sonu Esed rejiminin hiçbir gücü kalmamış olacak." değerlendirmesinde bulunurken, başka yetkili ise muhaliflerin başarısında Esed güçlerinin savaşmadan kaçmasının da rol oynadığını iddia etti.

- Esed'in ABD'den yardım istediği iddia edildi

Bloomberg'de yer alan diğer haberde ise Esed rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla ABD'ye teklif göndererek muhaliflerin ilerlemesini engellemesini talep ettiği iddia edildi.

Buna göre, Esed, ABD'nin yardımı karşılığında İran bağlantılı tüm "militan gruplarla" bağlantısını keseceğini ifade etti.

Esed'in aynı zamanda ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı etkilemesi için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a da ulaştığı belirtilirken, Esed'in Suriye'nin Hristiyan azınlığının tehlikede olduğunu öne sürdüğü iddia edildi.

  • Biden yönetimi
  • Esed rejimi
  • suriye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.