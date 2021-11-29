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Dünya

ABD yönetimi, Omicron varyantı nedeniyle Afrika'ya uygulanan kısıtlamayı savundu

Beyaz Saray, koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ülkelerine uygulanan seyahat yasağının bir 'ceza' olmadığını, bunun varyantın yayılmasını önlemek adına yapıldığını duyurdu.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 22:31 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 22:31
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un Omicron varyantı dolayısıyla alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye uygulanan seyahat kısıtlamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Psaki, "Buradaki amacımız kimseyi cezalandırmak değil, Amerikan halkını korumak. Bu önlem virüsü engellemeyecek ama ülkemize girişini geciktirecek. Bu gecikme sürecinde de sağlık ekiplerimizle gereken önlemleri almak için daha çok vaktimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Psaki, Güney Afrika'nın geçmişte aşıya ihtiyaçlarının olmadığını söyleyerek, ABD'nin vereceği aşıları reddettiği iddialarını da doğruladı.

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