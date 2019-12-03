Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezula ile ilgili yaptırımlar kapsamında 6 petrol tankerinin daha yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.