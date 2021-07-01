İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2021 Perşembe / 21 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6723
  • EURO
    10,301
  • ALTIN
    493.529
  • BIST100
    1372.78
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Yüksek Mahkemesi Arizona'daki seçim düzenlemelerine Demokratların itirazını reddetti
Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi Arizona'daki seçim düzenlemelerine Demokratların itirazını reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Arizona eyalet meclisinden geçen, seçim prosedürlerine yeni düzenlemeler getiren yasaya yönelik Demokratların itirazını reddetti.

AA1 Temmuz 2021 Perşembe 18:44 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 18:44
ABONE OL

Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçilerin Arizona'da geçirdiği ve seçimlerde oy kullanma şartlarına yeni düzenlemeler getiren yasaya Demokratların yaptığı itirazı görüştü.

Mahkemenin 9 yargıcından 3'ü Demokratların haklı olduğunu savunurken, itiraz 6 yargıcın "bu yasa federal kanunlara aykırı değildir" görüşü bildirmesi nedeniyle reddedildi.

Yasada, yanlış bölgelerde kullanılan oyların geçersiz sayılması ön görülüyor.

Bir diğer maddede ise üçüncü tarafların başkaları adına postayla oy pusulalarını teslim etmesi "yasa dışı" olarak nitelendiriliyor.

- ABD'de "oy kullanma hakkı" tartışması

Ülkedeki 3 Kasım 2020 seçimlerinde, Cumhuriyetçiler "hile" olduğunu savunmuş ve çoğunlukta oldukları Georgia, Teksas gibi birçok eyalette seçim usullerinde yeni düzenlemelere gidilmişti.

Cumhuriyetçiler, güvenliğin sağlanması adına seçimlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiğini savunurken, Demokratlar bu tarz düzenlemelerin insanların oy kullanma hakkını kısıtladığını öne sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.