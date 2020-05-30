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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesinden California'da kiliselerin şartsız açılması talebine ret

ABD Yüksek Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle California'da kiliselere getirilen sınırlı ibadet kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

AA30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:38 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:38
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Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, yaptığı açıklamada, California yönetimi tarafından Kovid-19 salgınında kiliselere getirilen sınırlamaların anayasa ile uyumlu olduğunu belirtti.

Roberts, Kovid-19 nedeniyle sınırlamaların sadece kiliselere değil konser, sinema, spor etkinlikleri gibi benzeri diğer programlara da getirildiğine işaret etti.

9 hakimin bulunduğu ABD Yüksek Mahkemesinde 5 hakim virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında kiliselerde ibadetlerin sınırlanabileceği görüşünü paylaşırken, 4 hakim ise aksi yönde oy kullandı.

California'daki kiliseler sınırlamaların kaldırılmasını talep ederken, California Valiliği ise yüzde 25 kapasite sınırlaması veya en fazla 100 kişi ile ayinlerin yapılması şartını getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da ibadet yerlerinin temel ihtiyaç sınıfına girdiğini belirterek, eyalet valilerine dini mekanları açmaları çağrısında bulunmuştu.

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