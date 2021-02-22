ABD Yüksek Mahkemesi'nden seçim açıklaması

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:44 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:44

ABD Yüksek Mahkemesi, tartışmalı başkanlık seçimlerinin kritik eyaletlerinden Pennsylvania'daki seçim sonuçlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin başvurusunu kabul etmediğini açıkladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin itirazı hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Pennsylvania Yüksek Mahkemesinin "posta oylarının kabulünün 3 güz uzatılması" yönündeki kararına itiraz eden Cumhuriyetçilerin başvurusunu kabul etmedi. Mahkeme üyelerinin karara yönelik herhangi bir yorum ya da şerh düşmediği bildirildi.

Amerikan medyası, Trump ile Cumhuriyetçilerin Yüksek Mahkemeden son beklentilerinin de bu kararla karşılıksız kaldığını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania'daki seçimleri yaklaşık 80 bin oy farkla kazanmıştı; eyalette 3 günlük süre uzatımı sonucunda posta yoluyla yaklaşık 10 bin oyun eklendiği bildirilmişti.

Eski Başkan Trump, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla birden fazla eyalette davalar açmış ancak bu davalarda istediği sonucu elde edememişti.

Biden 3 Kasım'daki seçim sonuçlarına göre 306 delegeye ulaşarak ülkenin 46. başkanı olmaya hak kazanmıştı.