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Dünya

ABD, yüzlerce V-22 Osprey tipi uçağı yere indirme kararı aldı!

ABD ordusu, geçen hafta Japonya'da düşmesi sonucu 8 Amerikan askerinin yaşamını yitirdiği 'V-22 Osprey' tipi uçakları yere indirme kararı aldığını duyurdu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
ABD, yüzlerce V-22 Osprey tipi uçağı yere indirme kararı aldı!
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ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, yüzlerce V-22 Osprey tipi uçakların yere indirildiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanı Korgeneral Tony Bauernfeind, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'daki olaya ilişkin soruşturma sürerken, "risklerin azaltılması" adına bu adımı attıklarını belirtti.

Bauernfeind, kazaya aracın aksamındaki muhtemel bir arızanın yol açtığını ancak bu arızanın nedeninin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

- KAZANIN ARDINDAN JAPONYA'DAN DA BENZERİ BİR ADIM GELMİŞTİ

Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu, ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40 sularında ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında düşmüştü.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, kaza sonrası açıklamasında, ABD'ye bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulunmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "CV-22 Osprey" tipi nakliye uçaklarının, şimdilik yerde tutulacağı bildirilmişti.

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