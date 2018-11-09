'ABD, Yüzyılın Anlaşması için Lübnan'daki Filistin kamplarını karıştırıyor'

Son olarak geçen ay ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan Miye Miye Filistin Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi'ne bağlı "Ulusal Güvenlik" ile Hizbullah tarafından desteklenen "Ensarullah Hareketi" arasında yaşanan çatışmalarda 9 kişinin hayatını kaybetmesi, "Mülteci kamplarını karıştıran gizli eller mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Hamas'ın Lübnan sorumlusu Ali Bereke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miye Miye Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaları hatırlatarak, yaklaşık 400 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'da yaşanan bu olayların Filistin davasına zarar verdiğini söyledi.

Mülteci kamplarında yaşanan bu çatışmaların ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adıyla Filistinlilere dayattığı plana hizmet ettiğine dikkati çeken Bereke, "ABD, Yüzyılın Anlaşması planını uygulamak için Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarını karıştırıyor." dedi.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planında ikinci aşamaya geçtiğini kaydeden Bereke, Washington yönetiminin bu bağlamda Filistinli mülteciler meselesi ve geri dönüş hakkını tasfiye etmek istediğini ifade etti.

Bereke, "ABD, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurarak Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinliler arasında fitne çıkarıyor." diye konuştu.

"ABD'nin tuzağına düşmeyin" uyarısı

Miye Miye Mülteci Kampı'nda yaşanan olayların "İsrail'i memnun etmek, Yüzyılın Anlaşması planını uygulamak, Filistin mülteci kamplarını ortadan kaldırmak ve Filistin davası ile dönüş hakkı tasfiye edilerek Filistinlilerin göç ettirilmesini sağlamak" bağlamında çıkarıldığını söyleyen Bereke, şunları kaydetti:

"Tüm Filistinli gruplara, ABD'nin, Lübnan'daki mülteci kamplarında kurduğu bu tuzağa düşmemeleri çağrısında bulunuyorum. Herkes uyanık olmalı. Filistin mülteci kamplarını karıştırmaya çalışan ve burada gizli elleri olan ABD yönetimine güvenilmez."

Bereke, Lübnan hükümetinden "Filistinli mültecilerin direnişine destek vermesini" isterken, Miye Miye Mülteci Kampı'nda sağlanan ateşkesin güçlendirilmesi için ise Filistinli güçlerin birtakım adımlar attığını aktardı.

- Lübnan'da düşmanımız yok

Hamas'ın Lübnan'da toplumsal barışı ve Filistin mülteci kampları ile çevresindeki güvenliği korumakta kararlı olduğunu vurgulayan Bereke, Lübnan ile Filistin arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bereke son olarak kardeş Lübnan halkıyla aynı geminin yolcusu olduklarına işaret ederek, "Lübnan'da bizim herhangi bir düşmanımız yok. Filistin'in namlusu Siyonist düşmana doğrultulmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki Miye Miye Filistin Mülteci Kampı'nda geçen ay Fetih Hareketi'ne bağlı "Ulusal Güvenlik" ile Hizbullah tarafından desteklenen Ensarullah Hareketi mensubu iki kişi arasında yaşanan tartışma bir süre sonra çatışmaya dönüşmüş, çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin kimliği Fetih Hareketi'nden Ahmed Mansur ve Muhammed Ays olarak açıklanırken, çıkan olaylarda aralarında Hamas'ın Miye Miye Filistin Mülteci Kampı temsilcisi İbrahim Selame'nin de bulunduğu en az 20 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.