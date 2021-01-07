ABD'de 15 günlük acil durum ilan edildi

07 Ocak 2021 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 09:27

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Olaylarda, 4 kişi hayatını kaybetti, en az 52 kişi gözaltına alındı.

15 GÜNLÜK ACİL DURUM

Öte yandan, ülkede 15 günlük acil durum ilan edildi. ABD medyasına yansıyan haberlerde acil durumun 21 Ocak tarihine kadar süreceği bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurdu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı.

Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

New York Valisi, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'a 1000 ulusal muhafız gönderecek

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'da güvenliğin sağlanmasına destek amaçlı 1000 ulusal muhafız göndereceğini açıkladı.

Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu.

ULUSAL MUHAFIZLARIN TAMAMI AKTİF HALE GETİRİLDİ

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." açıklaması yaptı.

Miller, yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Maryland Temsilcisi Steny Hoyer ile görüştüklerini kaydetti.

Olaylara müdahale etmek üzere Washington Ulusal Muhafızlarının tamamını aktif hale getirdiklerini ifade eden Miller, "Yerel makamların talepleri üzerine gerekli görüldüğü takdirde ek destek de vermeye hazırız. Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler ve ona göre davranacaklardır." mesajını verdi.

FACEBOOK VE TWİTTER TRUMP'IN MESAJINI KALDIRDI

Facebook ve Twitter, Trump'ın yayımladığı ve protestoculara itidal çağrısı yaptığı video mesajını da platformdan kaldırdı.

Trump'ın ifadelerinin gerginliği tırmandırma riski taşıdığı öne sürüldü.

Twitter, ABD Kongresine baskının ardından Trump'ın hesabını 12 saat kilitleyecek

Sosyal medya devlerinden Twitter, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.

Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN TRUMP'A 24 SAAT PAYLAŞIM ENGELİ

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.