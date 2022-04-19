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Dünya

ABD'de 17 yeni kırkayak türü keşfedildi

ABD'nin Apalaş Dağları'nda yaşayan Nannaria kırkayak cinsinin 17 yeni türü keşfedildi.

AA19 Nisan 2022 Salı 13:49 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 13:50
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Sci-News'deki habere göre, Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesinden böcek bilimciler, saha çalışmalarında toplanan veya üniversite ve müze koleksiyonlarından alınan 1800'den fazla örneği inceledi.

Böcek bilimciler, yürüttükleri çalışma sonucunda Apalaş Dağları'nda yaşayan Nannaria kırkayak cinsinin 17 yeni türünü keşfetti.

Virginia Politeknik Enstitüsünden Dr. Derek Hennen, bu az bilinen omurgasızların ayrıştırıcılar olarak değerli bir rolü olduğunu belirterek yaprak artıklarını parçalayarak besinlerini ekosisteme saldıklarını kaydetti.

Hennen, "Çürüyen yapraklar ve diğer bitkilerle beslendikleri orman tabanında yaşıyorlar ve aslında, yakalanmaları biraz zor çünkü toprağa gömülü kalma eğilimindedirler, bazen yüzeyin tamamen altında kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çalışmada keşfedilen yeni türlerin, baldıran otu, akçaağaç, meşe, cadı fındığı ve çam ormanlarında, 481 ila 1539 metre arasında değişen yüksekliklerde toplandığına işaret edildi.

Araştırmanın sonuçları ZooKeys dergisinde yayımlandı.

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