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Dünya

ABD'de 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine destek kesildi

ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine katkı sağlayan federal desteği durduran kararname imzaladı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 07:49 - Güncelleme:
ABD'de 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine destek kesildi
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, "Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması"na yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

Kararnamede, "ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı" ifade edildi.

Bu eğilimin, Amerikan ulusunun "tarihinde bir leke" olarak kalacağı belirtilen kararnamede, buna bir son verilmesi gerektiği kaydedildi.

Kararnamede, "Bu doğrultuda, ABD'nin politikası, bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine sözde geçişini finanse etmemek, desteklememek, teşvik etmemek, yardımcı olmamak, bu yıkıcı ve yaşamı değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları titizlikle uygulamaktır." denildi.

"Çocuk" teriminin 19 yaş altındakileri tanımlamak için kullanıldığı kararnameyle, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansman durduruldu.

  • cinsiyet değiştirme
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