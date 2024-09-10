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Dünya

ABD'de 2 yolcu uçağı pistte çarpıştı

ABD'de, Delta Havayolları ile Endeavor Air şirketine ait yolcu uçakları, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki havalimanında pistte çarpıştı.

AA10 Eylül 2024 Salı 20:58 - Güncelleme:
ABD'de 2 yolcu uçağı pistte çarpıştı
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir Delta yolcu uçağının, aynı firmanın yan kuruluşu olan Endeavor Havayollarına ait bir uçakla çarpıştığını duyurdu.

Japonya'nın Tokyo kentine gitmek üzere kalkış için hazırlanan Delta Havayollarına ait 295 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kanat ucunun, 5526 sefer sayılı Endeavor Air uçağın kuyruğuna çarptığı ifade edildi.

Kazayla ilgili paylaşılan videoda, çarpışma nedeniyle Bombardier tipi uçağın kuyruk kısmının bütün olarak yere düştüğü görüldü.

Tokyo'ya gidecek Delta uçağında 221 yolcu, Louisiana eyaletine uçmak için hazırlanan Bombardier CRJ900 tipi Endeavor uçağında da 56 yolcu olduğu kaydedildi.

FAA yetkilileri, çarpışmada kimsenin yaralanmadığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

  • Delta Havayolları
  • Endeavor Air
  • Atlanta Havalimanı

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