ABD'de 205 Hint düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Hindistan merkezli NDTV televizyonuna göre, Texas'tan havalanan ve söz konusu 205 göçmeni taşıyan askeri uçak Hindistan'a ulaştı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'de yasa dışı şekilde bulunan düzensiz Hint göçmenlerin ülkeye geri dönüşüne açık olduklarını duyurmuştu.

ABD, çok sayıda Hint düzensiz göçmeni sınır dışı edip ülkelerine geri göndermeyi hedefliyor.

- TRUMP YÖNETİMİNİN GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARI

ABD Başkanı Trump, göreve başlamasının ardından yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini hedefleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Yeni Washington yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Trump yönetime geldiğinden bu yana, şimdiye kadar 4 bin 94 Meksikalı düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

