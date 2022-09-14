İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2022 Çarşamba / 18 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2452
  • EURO
    18,2531
  • ALTIN
    995.555
  • BIST100
    3446.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de 3 İranlı hakkında bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı
Dünya

ABD'de 3 İranlı hakkında bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı

ABD'de 3 İran vatandaşı, ABD'de ile birçok ülkedeki Amerikan firmalarını hedef alan bilgisayar korsanlığı ve zorla para alma ile suçlandı.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Adalet Bakanlığının bugün kamuoyuyla paylaştığı iddianameye göre, 3 İran vatandaşı hakkında New Jersey'deki federal mahkemede dava açıldı.

Söz konusu kişilerin bağlı olduğu suç örgütünün, Pennsylvania'daki bir kadın sığınma evini, Mississippi'deki bir elektrik dağıtım firmasını ve New Jersey'deki bir belediyeyi hedef aldığı belirtildi.

İddianamede bu kişilere, "bilgisayar korsanlığı" ve "zorla para alma" suçlamaları yöneltildi.

Bu kişilerin İran hükümeti adına çalıştığına ilişkin herhangi bir iddia yer almadı ancak söz konusu kişiler, bugün ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı bilişim firmaları için çalıştıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alınmışlardı.

  • iran
  • bilgisayar korsanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.