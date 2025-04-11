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Dünya

ABD'de 3 kişiyi taşıyan uçak havaalanı yakınlarında düştü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, kalkıştan yaklaşık 20 sonra havaalanı yakınlarında düştü.

IHA11 Nisan 2025 Cuma 19:09 - Güncelleme:
ABD'de 3 kişiyi taşıyan uçak havaalanı yakınlarında düştü
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ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında havaalanı yakınlarında düştü. Polis kazanın ardından, "Bu sabah erken saatlerde toplumumuzda bir uçak kazasının meydana geldiğini üzülerek doğruluyoruz" açıklamasını yaptı.

Cessna 310R, düşmeden önce yaklaşık 20 dakika havada kaldı

Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer ise yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz, bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte. Devam eden soruşturmalar sırasında, ilgili ailelere karşı sabır ve saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre, Cessna 310R, düşmeden önce yaklaşık 20 dakika havada kaldı.

Yetkililer, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkış yapan uçağın Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na doğru gittiğini bildirdi.

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