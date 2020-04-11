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Dünya

Trump'tan milyonları endişelendiren Kovid-19 adımı! Felaket bölgesi ilan etti

ABD'de 50 eyalet felaket bölgesi ilan edildiği iddia edildi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 23:15 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 23:28
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Trump, Kovid-19 salgını sebebiyle ABD'nin 50 eyaletini felaket bölgesi ilan ettiği iddia edildi.

ABD, Kovid-19'dan ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti

ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bıraktı.

ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor.

ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

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