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Dünya

ABD'de 500 bin eşe ve 50 bin çocuğa vatandaşlık

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD vatandaşlarıyla evli kişiler için vatandaşlık fırsatı sunan yeni bir program açıklayacağını duyurdu. Yeni programa göre, ABD'de yaşayan tahmini 500 bin eşe ve 50 bin çocuğa vatandaşlık verileceği belirtildi.

DHA18 Haziran 2024 Salı 16:56 - Güncelleme:
ABD'de 500 bin eşe ve 50 bin çocuğa vatandaşlık
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Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni açıklayacağı programla birlikte en az 10 yıldır ABD'de yaşayan tahmini 500 bin eşe ve 50 bin çocuğa vatandaşlık fırsatı sunacağını ifade etti. Açıklamada, "Bu yeni süreç, vatandaş olmayan bazı eşlerin ve çocukların, ülkeyi terk etmeden, halihazırda hak sahibi oldukları yasal daimi ikamet statüsüne başvurmalarına yardımcı olacak. Bu eylemler aile birliğini teşvik edecek ve ekonomimizi güçlendirecek, ülkeye önemli bir fayda sağlayacak ve ABD vatandaşları ile onların vatandaş olmayan aile üyelerinin bir arada kalmasına yardımcı olacaktır.

Uygun olabilmek için, vatandaş olmayan kişilerin - 17 Haziran 2024 itibarıyla - Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıl veya daha uzun süre ikamet etmesi ve bir ABD vatandaşıyla yasal olarak evli olması ve geçerli tüm yasal gereklilikleri karşılaması gerekir. Başvuruları DHS tarafından tek tek değerlendirildikten sonra onaylananlara, daimi ikamet başvurusunda bulunmaları için üç yıllık bir süre tanınacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde aileleriyle birlikte kalmalarına ve üç yıla kadar çalışma izni almalarına izin verilecek. Bu, hak sahibi olan tüm evli çiftler için geçerli olacaktır. Bu eylem, ABD vatandaşlarının yaklaşık yarım milyon eşini ve 21 yaşın altındaki yaklaşık 50 bin vatandaş olmayan çocuğu koruyacak" denildi.

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