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Dünya

ABD'de 6 Ocak Komitesinin özet raporu yayımlandı

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suçlama tavsiyelerinin de bulunduğu nihai raporunun özet halini yayımladı.

AA20 Aralık 2022 Salı 00:18 - Güncelleme:
ABD'de 6 Ocak Komitesinin özet raporu yayımlandı
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Komite, bugün oy birliği ile üzerinde uzlaştığı ve 21 Aralık'ta tamamını yayımlamaya hazırlandığı raporun özet kısmını kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, eski ABD Başkanı Donald Trump, Trump'ın Avukatı John Eastman ile "diğer kişiler" hakkında Adalet Bakanlığına suçlama tavsiyesinde bulunuyor ve bakanlığın elindeki araçları kullanarak komiteden daha çok kanıta ulaşabileceği kaydediliyor.

Trump'ın seçim gecesi "yanlış bir zafer" ilan etmesinin daha önceden planlandığına işaret edilen raporda, komitede ifade vermeyi reddeden Cumhuriyetçi Kongre üyeleri hakkında da disiplin soruşturması çağrısında bulunuluyor.

Raporda ayrıca komitede ifade veren, Trump'ın eski danışmanları ve yakın çevresindekilerin sözlerine de sıkça yer veriliyor.

- 6 Ocak Soruşturma Komitesi

ABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturmak için Haziran 2021'de kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, şu ana kadar halka açık 8 duruşma gerçekleştirdi, gizli veya açık binden fazla kişinin ifadesini aldı ve on binlerce sayfa belgeyi inceledi.

6 Ocak soruşturma komitesinin görev süresi bu yıl sonunda doluyor.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

  • 6 Ocak Soruşturma Komitesi
  • rapor

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