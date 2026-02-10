İSTANBUL 8°C / 5°C
Dünya

ABD'de 600 milyon dolarlık fon krizi: Hedefte demokrat eyaletler var

ABD'de hükümetin, 'kurum öncelikleriyle tutarsız' olduğu gerekçesiyle Demokratların yönettiği dört eyaletten 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunu geri çekmeyi planladığı öne sürüldü.

AA10 Şubat 2026 Salı 10:32 - Güncelleme:
ABD'de 600 milyon dolarlık fon krizi: Hedefte demokrat eyaletler var
ABONE OL

New York Times'ın (NYT) incelediği ve ABD Kongresindeki komitelerle paylaşılan ilgili kesinti listesine göre California, Colorado, Illinois ve Minnesota eyaletleri, kamu sağlığı fonu kesintisiyle karşı karşıya.

Söz konusu listeye göre, eyalet ve yerel kamu sağlığı departmanlarına ve bazı sivil toplum kuruluşlarına verilen hibelerin, bu eyaletlerde kesintiye tabi tutulacağı öngörülüyor.

Haberde, kesintilerin bir kısmının bu hafta, kalanının ise gelecek haftalarda tamamlanacağı kaydedildi.

Kesintilerin toplam yaklaşık 600 milyon doları bulacağı ifade edilen haberde, bunların "kurum öncelikleriyle tutarsız" olduğu gerekçesiyle yapılacağı belirtildi.

Haberde, fonların personel alımı, veri sistemlerinin modernizasyonu ve salgın hastalıkların yönetimi de dahil olmak üzere, çeşitli amaçlar için eyaletlere verilen hibeleri içerdiği vurgulandı.

Kesilmesi öngörülen fonun neredeyse üçte ikisinin, California'daki eyalet ve yerel kamu sağlığı departmanlarına tahsis edilen harcanmamış paralardan oluştuğu aktarıldı.

  • kurum öncelikleri
  • demokrat yönetim

