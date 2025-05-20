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Dünya

ABD'de 8 bin 265 hektarlık alan küle döndü

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 Mayıs'tan bu yana devam eden orman yangınları 8 bin 265 hektarlık alanın yanmasına yol açarken, yetkililer bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nemden dolayı 'kırmızı bayrak' uyarısında bulundu.

AA20 Mayıs 2025 Salı 11:38 - Güncelleme:
ABD'de 8 bin 265 hektarlık alan küle döndü
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ABD'nin Arizona eyaletindeki orman yangınlarında 8 bin 265 hektarlık alan yandı.

Arizona Ormancılık ve Yangın Yönetimi Departmanının X hesabından yapılan açıklamada, eyaletin doğusundaki Greer bölgesinde 13 Mayıs'ta başlayan orman yangınlarının 8 bin 265 hektarlık alanı kül ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangınlara müdahale için 700'den fazla personelin görevlendirildiği ve yangının etkilediği alanın yüzde 38'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nemden dolayı yangınların hızla yayılabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle "kırmızı bayrak" uyarısının yürürlüğe koyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, yetkililerin yangınların çıkış nedenine yönelik incelemeleri sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Arizona Valisi Katie Hobbs da açıklamasında, yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

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